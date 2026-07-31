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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم رياضي .. ماذا تقدم GMC يوكن AT4 موديل 2026؟

GMC يوكن  AT4 موديل 2026
GMC يوكن  AT4 موديل 2026
صبري طلبه

تعد GMC من أبرز الشركات الأمريكية المتخصصة في إنتاج الشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وقدمت العلامة العديد من الإصدارات التي حققت انتشارًا واسعًا في الأسواق العالمية، منها طراز يوكن AT4، الذي يعزز من تواجده عالميًا وسط موديلات 2026 كأحد أكبر سيارات الـ SUV.

محركات GMC يوكن  AT4 موديل 2026

تقدم GMC يوكن AT4 موديل 2026 بخيارين من المحركات يعملان بالبنزين، ويعتمد كلاهما على ثماني أسطوانات بتصميم V8 مع نظام دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من عشر سرعات.

وتأتي النسخة الأولى بمحرك سعة 5.3 لتر يولد قوة تبلغ 355 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 519 نيوتن متر، بينما تبلغ معدلات استهلاك الوقود نحو 9.7 كيلومتر لكل لتر.

GMC يوكن  AT4 موديل 2026

وتقدم GMC أيضًا نسخة مزودة بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر، بقوة تصل إلى 420 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 623 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك كذلك بناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات ونظام دفع رباعي دائم.

أبعاد GMC يوكن  AT4 موديل 2026

تنتمي يوكن AT4 إلى فئة المركبات كاملة الحجم، ويبلغ طول السيارة 5,335 مم، بينما يصل العرض إلى 2,370 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,944 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 3,071 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,792 كيلوجرامًا، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 722 لترًا.

أبرز تقنيات GMC يوكن  AT4 موديل 2026

زودت GMC يوكن AT4 موديل 2026 بمجموعة من التجهيزات التقنية وتضم السيارة نظام صوتي من Bose يضم 10 سماعات، وتحصل السيارة أيضًا على مكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي مناطق التحكم، وشاشة معلومات وترفيه بقياس 16.8 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي بشاشة عدادات رقمية قياس 11 بوصة.

GMC يوكن  AT4 موديل 2026

وحرصت GMC على تزويد يوكن AT4 موديل 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل التجهيزات نظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية التي تتدخل عند رصد خطر الاصطدام، بالإضافة إلى نظام قراءة مسار الطريق، كما تضم السيارة نظام مراقبة المنطقة العمياء، إلى جانب مستشعرات للحركة وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

GMC GMC يوكن GMC يوكن  AT4 GMC يوكن  AT4 موديل 2026 مواصفات GMC يوكن  AT4 موديل 2026

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