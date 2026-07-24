سعر GMC كانيون في السوق السعودي .. بتصميم بيك أب

تواصل GMC توسيع حضورها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة متنوعة من السيارات، ويأتي السوق السعودي ضمن أبرز الأسواق التي تحظى باهتمام العلامة الأمريكية.

واستطاعت GMC كانيون أن نحظى بشعبية كبيرة، باعتبارها واحدة من شاحنات البيك أب متوسطة الحجم، حيث تجمع بين التصميم العملي، والقدرات المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة، إلى جانب التجهيزات التقنية.

GMC كانيون

أبعاد GMC كانيون

تعتمد GMC كانيون على أبعاد من فئة بيك أب، ويبلغ طول السيارة 5415 مم، فيما يصل عرضها إلى 2144 مم، مع ارتفاع يبلغ 2027 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3338 مم، كما يبلغ وزن السيارة دون ركاب 2346 كجم.

محرك GMC كانيون

تزود GMC كانيون بمحرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، يعتمد على تقنية الشحن التوربيني، وتبلغ سعته 2.7 لتر، مع أربع أسطوانات، وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 310 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 583 نيوتن متر.

ويعتمد الطراز على ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يعمل بالتعاون مع نظام دفع رباعي 4WD، وهو ما يساهم في تحسين أداء السيارة عند القيادة على التضاريس الصعبة، وإلى جانب الأداء، توفر GMC كانيون مستوى جيدًا من الكفاءة في استهلاك الوقود، حيث تسجل معدلًا يبلغ 10.1 كيلومتر لكل لتر.

GMC كانيون

كما تتمتع السيارة بقدرة سحب تصل إلى 2722 كجم، ما يجعلها مناسبة لسحب المقطورات أو المعدات، وهو ما يوسع من نطاق استخدامها سواء للأغراض العملية، إلى جانب وجود حزمة من عناصر الحماية تتضمن أنظمة المكابح المتطورة، ورصد النقاط العمياء، ومنظومة الوسائد الهوائية، إضافة إلى عناصر الرفاهية والتحكم.

سعر GMC كانيون في السعودية

تقدم GMC كانيون في السوق السعودي بسعر يبدأ من 242,765 ريال.