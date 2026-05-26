الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

جي إم سي جراند افينيو PLUS بتصميم الـ"بيك أب"

جي إم سي جراند افينيو PLUS
صبري طلبه

قدمت GMC مجموعة كبيرة من سياراتها في عالم البيك أب، ومنها السيارة جراند افينيو بلس فئة SLX، والتي تضم باقة متنوعة من التجهيزات تتضمن الرفاهية والتحكم وأدوات الحماية، إلى جانب مساحة خلفية مخصصة للحمولة.

محرك جي إم سي جراند افينيو PLUS

تعتمد جي إم سي جراند افينيو PLUS على محرك ديزل تيربو مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.3 لتر، يولد قوة تصل إلى 177 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يعمل مع نظام دفع رباعي 4WD .

أبعاد جي إم سي جراند افينيو PLUS

تنتمي جراند افينيو PLUS إلى فئة البيك أب متوسطة الحجم، حيث يبلغ طول السيارة 5,450 مم، مع عرض يصل إلى 1,935 مم وارتفاع يبلغ 1,872 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,270 مم، وتستطيع السيارة حمل أوزان تصل إلى 870 كجم.

وحصلت السيارة جي إم سي جراند افينيو PLUS على تصميم خارجي يتماشى مع طبيعة سيارات البيك أب الحديثة، حيث زودت بمصابيح أمامية وإضاءة نهارية بتقنية LED، كما تأتي بجنوط قياس 18 بوصة في الأمام والخلف، مع تصميم يعتمد على الخطوط الحادة والواجهة الأمامية المرتفعة.

تجهيزات جي إم سي جراند افينيو PLUS

تضم جي إم سي جراند افينيو PLUS مجموعة من أنظمة السلامة، حيث تشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية التي تعزز من مستوى الحماية داخل المقصورة.

كما حصلت السيارة على حساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا محيطية 360 درجة، وتضم السيارة أيضًا نظام مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، وتأتي السيارة مزودة بنظام تثبيت سرعة متكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب نظام قراءة المسار.

تأتي السيارة جي إم سي جراند افينيو PLUS بشاشة معلومات وترفيه قياس 12 بوصة تدعم آبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو اللاسلكي، كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، ومقود متعدد الوظائف، ونظام قفل مركزي للأبواب، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، ومقاعد كهربائية.

كوزموس
مرسيدس
السيارات الكهربائية
الفشة والكرشة
