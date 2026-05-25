فيكتوري J موديل 2026 الجديدة.. بيك أب بمحرك اقتصادي

يقدم الصانع الصيني الكثير من طرازات الـ"بيك أب"، والتي تحظى باهتمام كبير نسبة لطبيعة أعمالها المتعددة، ومن بين هذه الإصدارات تقدم فيكتوري J موديل 2026 كواحدة من أبرز الخيارات المطروحة عالميًا، مع باقة من التجهيزات العملية، ومحرك اقتصادي.

أبعاد فيكتوري J موديل 2026

تعتمد فيكتوري J موديل 2026 على هيكل كبير الحجم، حيث يبلغ طول السيارة 5,895 مم، مع عرض يصل إلى 1,780 مم وارتفاع يبلغ 2,060 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,400 مم، وقدرة على حمل أوزان تصل إلى 1,850 كجم، كما زُودت السيارة بعجلات قياس 14 بوصة في الأمام والخلف.

محرك فيكتوري J موديل 2026

تعتمد فيكتوري J الجديدة على محرك ديزل مكوّن من 4 أسطوانات، يولد قوة تبلغ 68 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، بينما يرتبط بناقل حركة يدوي مكوّن من 5 سرعات، كما تأتي السيارة بخزان وقود سعته 50 لترًا.

تجهيزات فيكتوري J موديل 2026

تتجه فيكتوري J إلى توفير التجهيزات الأساسية، حيث حصلت السيارة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 7 بوصات تدعم الاتصال عبر البلوتوث، بما يسمح بإجراء المكالمات وتشغيل الوسائط بصورة مباشرة، كما تأتي السيارة بمكيف هواء يدوي مع فتحات تكييف خلفية، ومقاعد من القماش.

وزُودت فيكتوري J موديل 2026 بعدد من أنظمة السلامة الأساسية حيث تضم نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح لتحسين أداء التوقف والثبات أثناء القيادة، كما تأتي السيارة مزودة بكاميرا للرؤية الخلفية، ووسادتين هوائيتين لدعم مستويات الحماية الأساسية.