تصل لـ 218 حصانًا .. المواصفات الكاملة لـ GMC فيجاس 2026 وكم سعرها؟

تواصل GMC فيجاس 2026 تعزيز حضورها ضمن فئة شاحنات البيك أب متوسطة الحجم، مع اعتمادها على مجموعة من التجهيزات التي تجمع بين الناحية العملية والتقنيات الحديثة إلى جانب خيارات متعددة للمحركات.

أبعاد GMC فيجاس 2026

تعتمد GMC فيجاس 2026 على تصميم خارجي من فئة البيك أب، حيث تأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ 5335 مم، مع عرض يصل إلى 1882 مم، وارتفاع يبلغ 1834 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3150 مم.

محركات GMC فيجاس 2026

توفر GMC فيجاس 2026 خيارين من المحركات، الأول يعمل بالديزل تيربو بسعة 2.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويولد قوة تصل إلى 167 حصاناً، كما يقدم المحرك عزماً مرتفعاً يبلغ 410 نيوتن متر في نسخ الدفع الخلفي.

بينما يرتفع العزم إلى 430 نيوتن متر مع نظام الدفع الرباعي، ويرتبط محرك الديزل بخيارين لناقل الحركة، الأول يدوي من 6 سرعات، والثاني أوتوماتيكي ذكي من ZF مكون من 8 سرعات، مع معدلات استهلاك للوقود بين 14.2 و15.7 كيلومتر لكل لتر.

وتأتي السيارة بمحرك اخر بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 218 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

تجهيزات GMC فيجاس 2026

تأتي النسخة القياسية بمقاعد قماشية، إلى جانب شاشة راديو رقمية تدعم البلوتوث ونظاماً صوتياً أساسياً، وفي الفئات الأعلى، تحصل السيارة على مقاعد جلدية بتصميم ثنائي اللون، مع شاشة مركزية كبيرة عالية الدقة تدعم أنظمة التوصيل الذكي للهواتف، كما تضم المقصورة مقوداً مكسواً بالجلد متعدد الوظائف، بالإضافة إلى نظام مثبت السرعة.

تشمل تجهيزات GMC فيجاس 2026 مجموعة من التقنيات، حيث تأتي السيارة بمرايا جانبية كهربائية في الفئة القياسية، بينما تحصل الفئات الأعلى على حساسات خلفية للركن مع كاميرا للرؤية الخلفية، ما يساعد السائق أثناء الاصطفاف، بالإضافة إلى مكيف هواء.

أسعار GMC فيجاس 2026

تقدم GMC فيجاس 2026 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 72,450 ريالاً، وتصل إلى 80,098 ريالاً بحسب الفئة.