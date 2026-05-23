هبوط كهرباء الإسماعيلية رسميًا للدرجة بعد التعادل 2-2 مع المقاولون العرب

هبط كهرباء الإسماعيلية إلي دوري الدرجة الثانية بعد التعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل منهما، في المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب إستاد بتروسبورت في ختام الدوري المصري الممتاز.

وافتتح المقاولون العرب التهديف في الدقيقة 9، تصويبة قوية من علامة الجزاء لصالح المقاولون العرب عن طريق عمر الوحش لتسكن الشباك.

وأدرك كهرباء الإسماعيلية هدف التعادل في الدقيقة 19، تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح كهرباء الإسماعيلية عن طريق علي سليمان لتسكن الشباك.

وأضاف المقاولون العرب الهدف الثاني في الدقيقة 36، كرة عرضية لصالح المقاولون العرب عن طريق إسلام جابر على رأس شكري نجيب الذي سدد كرة رائعة سكن الشباك.

وتعادل كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 90+2، عن طريق محمد السيد شيكا من علامة جزاء.

موقف كهرباء الإسماعيلية

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية الي النقطة 31 في المركز الحادي عشر، وارتفع المقاولون العرب الي النقطة 35 محتلا في المركز التاسع.