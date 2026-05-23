نقيب كتاب مصر: جوائز النقابة الأكثر حيادًا وشفافية وتكريسًا لقيم الإبداع

شهدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم، احتفالية توزيع جوائز المسابقات التي نظمتها النقابة خلال العام الماضي، إلى جانب الاحتفاء بالأعضاء الجدد المنضمين إلى الاتحاد، وتلاوة قسم الكاتب، وذلك بحضور هيئة المكتب، والكاتب عبده الزراع نائب رئيس النقابة، والشاعر والإعلامي زينهم البدوي سكرتير النقابة، والكاتب والروائي أشرف بدير أمين الصندوق.

وأكد الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ونقيب كتاب مصر، أن جوائز النقابة تُعد واحدة من أكثر الجوائز الأدبية حيادًا وشفافية في مصر، مشيرًا إلى أن آليات التحكيم المعتمدة تضمن النزاهة الكاملة، وعدم معرفة أعضاء لجان التحكيم بأسماء الفائزين إلا بعد الانتهاء من جمع الدرجات النهائية وإعلان النتائج.

وأوضح عبد الهادي، خلال كلمته في الاحتفالية، أن بعض جوائز التميز تُمنح تقديرًا لمسيرات إبداعية استثنائية، في إطار حرص النقابة على تكريم المبدعين الكبار ورد الاعتبار لعطائهم الثقافي، مؤكدًا أن الجائزة لا تمثل مجرد قيمة مالية، بل تُعد اعترافًا مجتمعيًا وإبداعيًا يرسخ مكانة الكاتب ويمنح تجربته الأدبية مزيدًا من الحضور والتأثير.

وأشار إلى أن مفهوم الجائزة تجاوز فكرة المكافأة التقليدية، ليصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل الهوية الثقافية للمبدع، معتبرًا أن اعتراف المؤسسات الثقافية والمتخصصين بقيمة العمل الأدبي يمثل أحد أهم أشكال التقدير التي يسعى إليها الكاتب الحقيقي.

وأضاف أن الجوائز تسهم في تخليد النصوص الإبداعية وتوثيق منجز أصحابها، كما تعزز قيم العدالة والاستحقاق داخل الحقل الثقافي، وتدفع نحو تطوير المعايير الفنية والجمالية بما يواكب تطور الإبداع وتغير أدواته.

وكشف عبد الهادي أن النقابة أولت ملف الجوائز اهتمامًا خاصًا ضمن اللائحة الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية في يوليو 2025، والتي تمثل أول تحديث شامل للوائح المنظمة لعمل النقابة منذ عام 1978، موضحًا أن اللائحة الجديدة وضعت قواعد تفصيلية واضحة لتنظيم الجوائز بمختلف فئاتها، وشروط الترشح وآليات التحكيم وإعلان النتائج.

ووجه نقيب كتاب مصر الشكر إلى لجنة الجوائز السابقة برئاسة الدكتورة زينب العسال، تقديرًا لجهودها في تطوير منظومة الجوائز، كما تمنى التوفيق للجنة الجديدة برئاسة الدكتور أيمن تعيلب.

واعتمد مجلس إدارة النقابة نتائج جوائز التميز والجوائز الخاصة، التي شملت فروع الشعر والسرد والنقد وأدب المقاومة وأدب البادية، إلى جانب الجوائز التشجيعية والخاصة، فيما تقرر حجب بعض الجوائز، منها جائزة الترجمة وجائزة الأعمال الدرامية، لعدم تقدم أعمال للمنافسة عليها، و جاءت النتائج كالتالي:

أولًا: جوائز التميز في فرع الشعر، فاز كل من الشاعر الدكتور فوزي خضر والشاعر جمال بخيت.

وفي فرع السرد، فاز الكاتب والمخرج والسيناريست أحمد فؤاد درويش، والكاتب الروائي والقاص سعد القرش.

أما في فرع النقد، فاز الناقد الدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور مصطفى عبد الغني.

ثانيًا: جوائز الاتحاد فاز الشاعر محمد عبد الحميد توفيق بجائزة شعر الفصحى عن ديوان «جواز سفر لامرأة بجناحين»، بينما حصل الشاعر مختار عبد الفتاح على جائزة شعر العامية عن ديوان «هوامش في كتاب ممنوع».

وفاز الناقد الدكتور مصطفى عطية جمعة بجائزة النقد الأدبي عن كتابه «الرواية العربية: قضايا الإنسان والهوية»، فيما فازت الكاتبة الروائية صفاء عبد المنعم بجائزة السرد القصصي عن مجموعتها «فنجان قهوة بـ7 جنيه».

ثالثًا: الجائزة التشجيعية لذوي الهمم فاز الشاعر محمود حسن الذكي بجائزة الشعر عن ديوان «زجال على أوتار الزمن»، كما فاز الكاتب أحمد رجب شلتوت بجائزة السرد عن رواية «فاطمة لا ترقص التانجو».

رابعًا: جوائز أدب البادية فاز الشاعر جبريل موسى حتيتة بجائزة الشعر عن ديوان «الصراحة راحة»، فيما حصل الناقد محمد عثمان عبد الله سعودي على جائزة النقد عن كتاب «بدو الطحاوية في إقليم الشرقية».

خامسًا: جائزة فلسطين للأدباء المصريين والفلسطينيين في أدب المقاومة فاز بها الكاتب الفلسطيني عبد الله تايه عن روايته «مذاقات الموت والرقام»، والكاتب المصري عبد الرحمن درويش عن روايته «الطوفان الكبير».

سادسًا: الجوائز الخاصة فاز القاص عبد العزيز دياب بجائزة عبد الغفار مكاوي في القصة عن مجموعته «أن تغني»، كما فازت مناصفة بجائزة محمد سلماوي للنص المسرحي مسرحية «احتمالات» للكاتب شريف محمد عبد المجيد، ومسرحية «فخ حديد» للكاتب عبد الهادي شعلان.

وفازت الشاعرة جيهان شعيب والروائي ماهر مهران مناصفة بجائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد.

كما فاز الشاعر عمرو فرج لطيف بجائزة نوال مهني للشعر الفصيح، والروائية أميمة سعيد السلاخ بجائزة يوسف أبورية في الرواية، والشاعر منتصر ثابت تادرس بجائزة أحمد فضل شبلول، والشاعرة فاطمة سيد وهيدي بجائزة صالح شرف الدين، والروائي عبد الناصر العطيفي بجائزة الدكتور حسن البنداري، فيما فاز الدكتور بشير عصام الشوربجي بجائزة الدكتور يوسف نوفل، والدكتور أحمد جمال عيد بجائزة الدكتور عمرو دوارة.

وفي ختام الاحتفالية، أعلن الاتحاد حجب عدد من الجوائز، بينها جائزة الترجمة، وجائزة الأعمال الدرامية «السيناريو والحوار»، إضافة إلى جائزة فؤاد دوارة، وذلك لعدم تقدم أعمال للمنافسة عليها.

