اقتراح برغبة.. برلماني: إنشاء شبكة قومية للمجففات الزراعية يوفر 3 مليارات دولار سنوياً

تقدم النائب محمد عكاشة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بالتوسع في إنشاء شبكة قومية من المجففات الزراعية الحديثة لخدمة مناطق الإنتاج الزراعي خاصة في أراضي الاستصلاح الجديدة.

يأتي هذا المقترح تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار النائب في مذكرته الإيضاحية إلى التحديات الكبيرة التي تواجه محصول الذرة الصفراء في مصر؛ حيث يبلغ الإنتاج المحلي نحو 6 ملايين طن سنوياً، في حين يتراوح الاستهلاك بين 8.5 إلى 9 ملايين طن. وكشف عكاشة أن مصر استوردت في عام 2025 نحو 11 مليون طن من الذرة الصفراء لتأمين المخزون بتكلفة تراوحت بين 2.7 إلى 3 مليارات دولار، حيث تُمثل خامات أعلاف الثروة الحيوانية والداجنة نحو 60% من هذه الواردات.

وأوضح المقترح أن جودة الذرة المصرية تتعرض للتدهور نتيجة ضعف منظومات التجفيف والتخزين، حيث تصل نسبة الفاقد في الحبوب بسبب الرطوبة وسوء التخزين إلى ما بين 15% و30%. وأكد عكاشة أن الاعتماد على تقنيات التجفيف الحديثة كفيل بتقليص هذه النسبة إلى أقل من 5%، مما يساهم في زيادة الإنتاج الفعلي وتحسين جودة المحاصيل.

وعن العائد الاقتصادي، شدد النائب على أن المشروع سيوفر لميزان المدفوعات ما يصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً (نحو 150 مليار جنيه) نتيجة خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، لافتاً إلى أن مقترحه يتضمن مطالبة وزارات الزراعة، والتموين، والتجارة والصناعة، بالتنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء هذه الشبكة، وتقديم حوافز استثمارية، ودعم صغار المزارعين فنياً وتمويلياً، مع وضع خطة زمنية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء لحماية الأمن القومي الغذائي.

وأضاف عكاشة أن هذه المبادرة تأتي في سياق التوسع الذي تشهده الدولة في تنفيذ المشروعات الزراعية القومية الكبرى، والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز النمو الاقتصادي. فقد أسهمت مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي في زيادة الرقعة الزراعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، بما ينعكس إيجاباً على الناتج القومي وتقليل فاتورة الاستيراد، لافتاً إلى أن مشروعات «الدلتا الجديدة» التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أحدث النماذج الداعمة لهذا التوجه، حيث تستهدف إضافة مساحات زراعية ضخمة تعتمد على نظم ري حديثة وتكنولوجيا متطورة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتحقيق تنمية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية في ملفي الغذاء والطاقة.