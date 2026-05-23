إقبال جماهيري غفير في أولى رحلات مونوريل شرق النيل .. صور

شهدت محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوى وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة والبالغ عددها (16 محطة ) اليوم السبت اقبالا كبيرا من المواطنين على استخدام قطارات المونوريل للتنقل بين القاهرة الجديدة ، والعاصمةالجديدة، وذلك في مشهد يعكس حرص المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة وفق أعلى المعايير العالمية.

حرص المواطنون على استخدام المونوريل كوسيلة نقل حضارية جديدة لما تتمتع به من مستوى متطور في الخدمة، المقدمة وتسهيل حركة الانتقال و تمكين المواطنين من زيارة العاصمة الجديدة واكتشاف معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز لها.



وكذلك الربط بين المناطق الحيوية والتجمعات السكنية الجديدة ومناطق الأعمال والخدمات، بما يحقق التكامل مع مختلف وسائل النقل الأخر بالإضافة إلى المساهمة في تقليل زمن الرحلات والحد من الازدحام المروري عرض أقل.