خبير عسكري: الخيار العسكري ضد إيران وارد إذا فشلت المفاوضات النووية

قال الفريق الركن المتقاعد قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، إن الخيار العسكري قد يصبح البديل الوحيد المطروح إذا لم تصل المفاوضات مع إيران إلى نتائج واضحة ترضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تمر بـ «لحظة صعبة جدًا» في ظل تمسك طهران بموقفها بشأن اليورانيوم المخصب.

وأوضح محمود، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران تسعى إلى تأجيل ملف اليورانيوم المخصب إلى مرحلة لاحقة بعد وقف الحرب وفتح قنوات التهدئة تدريجيًا، بينما يصر ترامب على التزام إيراني واضح وفوري بشأن التصرف بالمخزون المخصب، معتبرًا أن هذه النقطة تمثل جوهر الخلاف الحالي بين الطرفين.

وأشار نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق إلى وجود دور محتمل لقائد الجيش الباكستاني في الوساطة والتنسيق المباشر، بهدف منع الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة، لافتًا إلى أن الحديث يدور عن احتمالات تنفيذ ضربة كبيرة قد تتضمن عمليات خاصة تستهدف استعادة اليورانيوم المخصب، وسط اعتقاد بأن جزءًا كبيرًا منه موجود في أصفهان.

وأكد قاصد محمود أن الضغوط الإسرائيلية تدفع باتجاه الخيار العسكري، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الموقف الإيراني العنيد لا يأتي من فراغ، موضحًا أن طهران تدرك حجم التهديدات وتلوّح بردود قاسية قد تمتد إلى خارج المنطقة، ما يجعل قرار التصعيد محفوفًا بالمخاطر، وأن ترامب يسعى في النهاية إلى إنهاء الأزمة بطريقة تحفظ صورته السياسية وتحقق اتفاقًا أفضل من الاتفاق النووي السابق الذي انسحب منه.