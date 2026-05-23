لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم بسويسرا

نجح محمد السيد لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة في الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات كأس العالم لسيف المبارزة المقامة في سويسرا خلال الفترة من 22 وحتى 24 مايو الجاري.

وتمكن السيد من الفوز في النهائي على نظيره بطل المجر "تيبور اندراسفي" بنتيجة 15-12 ليحقق الميدالية الذهبية.

وافتتح محمد السيد مشواره بالبطولة من دور الـ64 الرئيسي بالتغلب على نظيره بطل السويد "جوناثان سيفينسون" بنتيجة 15-12 قبل أن يفوز في دور الـ32 على بطل الصين "شينجوي بينج" بنتيجة 15-11.

وفي دور ثمن النهائي، تفوق السيد على نظيره بطل إيطاليا "نيكولو ديل كونتراستو" بنتيجة 15-14 باللمسة الذهبية، قبل أن يفوز في مباراة ربع النهائي النهائي على بطل البلد المحايد "جيورجي برويف" بنتيجة 15-9.

وفي مباراة نصف النهائي تغلب محمد السيد على بطل التشيك جاكوب جوركا بنتيجة 15-12 ليتأهل للنهائي قبل أن يفوز على المجري في النهائي.

يذكر أن محمد السيد هو صاحب الميدالية التاريخية لسلاح سيف المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية بعدما حصد الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس الماضية.