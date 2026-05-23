حزب الله : تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران

قالت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم ‌السبت إنها تلقت رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ⁠أكد فيها أن إيران لن تتخلى عن دعمها للجماعة.

وأضافت في بيان أن أحدث مقترح قدمته طهران بوساطة ‌باكستانية ⁠لإنهاء الحرب يجدد التأكيد على مطلب أن يكون لبنان ⁠جزءا من أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

و من جانبها، أفادت إيران اليوم ​السبت إن أي ‌آلية تتعلق بمضيق هرمز يجب ​الاتفاق عليها ​بين إيران وسلطنة عمان ⁠والدول المطلة ​على المضيق، وإن ​الولايات المتحدة "لا علاقة لها" بهذا الأمر.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم ‌وزارة ⁠الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله أيضا إن إيران تركز ⁠على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم ⁠من خلال محادثات بوساطة باكستانية ⁠بين طهران وواشنطن.