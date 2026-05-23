حزب الله : تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران

قالت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم السبت إنها تلقت رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد فيها أن إيران لن تتخلى عن دعمها للجماعة.
وأضافت في بيان أن أحدث مقترح قدمته طهران بوساطة باكستانية لإنهاء الحرب يجدد التأكيد على مطلب أن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
و من جانبها، أفادت إيران اليوم السبت إن أي آلية تتعلق بمضيق هرمز يجب الاتفاق عليها بين إيران وسلطنة عمان والدول المطلة على المضيق، وإن الولايات المتحدة "لا علاقة لها" بهذا الأمر.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله أيضا إن إيران تركز على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم من خلال محادثات بوساطة باكستانية بين طهران وواشنطن.