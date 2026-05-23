حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة والعظمى في القاهرة 31

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلا إلى مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أسوان - أبو سمبل على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة البحر لخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الجديدة 31 18

6 أكتوبر 31 18

بنها 30 18

دمنهور 29 18

وادي النطرون 29 18

كفر الشيخ 28 17

بلطيم 27 17

المنصورة 30 18

الزقازيق 30 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 30 17

دمياط 25 18

بورسعيد 25 19

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 18

العريش 26 17

رفح 25 16

رأس سدر 32 22

نخل 30 17

كاترين 25 13

الطور 32 22

طابا 29 19

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 33 23

الإسكندرية 25 18

العلمين 25 17

مطروح 24 17

السلوم 26 16

سيوة 31 18

رأس غارب 32 20

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 24

شلاتين 33 24

حلايب 30 25

أبو رماد 34 23

مرسى حميرة 33 24

أبرق 34 23

جبل علبة 34 25

رأس حدربة 32 26

الفيوم 32 18

بني سويف 32 17

المنيا 33 18

أسيوط 34 19

سوهاج 35 19

قنا 37 21

الأقصر 37 22

أسوان 37 23

الوادي الجديد 36 20

أبو سمبل 37 23

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 43 31

المدينة المنورة 43 30

الرياض 43 28

المنامة 34 29

أبوظبي 37 28

الدوحة 41 30

الكويت 43 31

دمشق 27 13

بيروت 24 19

عمان 25 14

القدس 24 14

غزة 26 19

بغداد 38 21

مسقط 32 31

صنعاء 30 15

الخرطوم 44 32

طرابلس 24 17

تونس 28 16

الجزائر 23 13

الرباط 31 16

نواكشوط 40 24

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 19 11

إسطنبول 22 15

إسلام آباد 35 23

نيودلهي 42 29

جاكرتا 33 24

بكين 31 18

كوالالمبور 34 25

طوكيو 20 17 15

أثينا 27 15

روما 31 15

باريس 31 17

مدريد 34 18

برلين 26 12

لندن 28 17

مونتريال 12 11

موسكو 23 16

نيويورك 16 14

واشنطن 22 17

أديس أبابا 28 14

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير المانجو؟

الأبيض يسيطر على إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور .. أناقة ناعمة تخطف الأنظار

احذر.. التدخين في هذا العمر قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة

