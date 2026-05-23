القاهرة لا تنام.. أحمد موسى: فندق في وسط البلد عمره 120 سنة والإشغال يصل لـ70%

علق الإعلامي أحمد موسى، على قيامه بجولة في شارع الفن في وسط المدينة برفقة وزيرة الثقافة ومحافظ القاهرة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أحد فنادق منطقة وسط المدينة عمره 120 سنة ونسب الإشغال السياحية تصل لـ 70 % .

وتابع أحمد موسى :" هناك سائحين يحبون فنادق وسط المدينة لانها بالقرب من المناطق السياحية والقاهرة لا تنام".

وأكمل أحمد موسى :" إحنا شفنا مواهب رائعة في شارع الفن وفي كل زاوية فيه فن ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إحنا شفنا صناعة الفخار في شارع الفن، و لدينا في مصر أصوات رائعة وأنا كنت قاعد بغني معاهم".