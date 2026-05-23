تريزيجيه: وجود محمد صلاح يمنح منتخب مصر قوة كبيرة في كل مباراة

أكد نجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، أن قائد الفراعنة محمد صلاح يُعد مصدر فخر كبير لكل المصريين، مشيدًا بمسيرته الاحترافية المميزة وما حققه من نجاحات في أقوى الدوريات العالمية.

محمد صلاح

وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية إن تاريخ محمد صلاح “يتحدث عن نفسه”، بعدما مثّل مصر في أعلى مستوى تنافسي، وقدم أداءً استثنائيًا جعله واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم على مستوى العالم.

وأضاف نجم منتخب مصر أن وجود محمد صلاح مع منتخب مصر لكرة القدم يمنح الفريق إضافة كبيرة في كل مباراة، مشيرًا إلى أهمية دعمه ومساندته لتحقيق أكبر الطموحات خلال الفترة المقبلة.

واختتم تريزيجيه تصريحاته بالتأكيد على تطلعه لأن يحقق المنتخب المصري نتائج تليق باسم مصر وتاريخها الكروي، في ظل تواجد عناصر مميزة وعلى رأسها محمد صلاح.