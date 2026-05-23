تشكيل شتوتجارت لمواجهة بايرن ميونيخ في نهائي كأس ألمانيا

أعلن المدير الفني لفريق شتوتجارت، تشكيل فريقه لمواجهة فريق بايرن ميونيخ في نهائي كأس ألمانيا لموسم 2025–2026، على الملعب الأولمبي في مدينة برلين.

ومن المقرر ان تقام مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد الأولمبي في برلين.

تشكيل شتوتجارت

في حراسة المرمى: ألكسندر نوبل.

في خط الدفاع: رامون هيندريكس، جيف تشابوت، لوكاس جاكويز.

في خط الوسط: جامي ليويلنج، أندرياس، ماكسميليان، كريس فيهريش.

في خط الهجوم: ديميروفيتش، أنجلو ستيلر، دينيز أنوداف.

تشكيل بايرن ميونيخ

أعلن فينسنت كومباني مدرب فريق بايرن ميونخ عن التشكيل الرسمي لمباراته ضد شتوتجارت التي تجمع الفريقين على "الملعب الأولمبي" في العاصمة برلين في نهائي كأس ألمانيا لموسم 2025–2026.

حراسة المرمى: أوربيج

الدفاع: أوباميكانو، تاه، كيميتش

الوسط: ستانسيتش، جمال موسيالا، لايمر، بافلوفيتش

الهجوم: هاري كين، لويس دياز، أوليس

البايرن ضد شتوتجارت

يسعى البايرن لتأكيد هيمنته وحصد اللقب، بينما يطمح شتوتجارت لتتويج مستوياته المميزة هذا الموسم ببطولة غالية من أنياب بطل ألمانيا.

وحقق بايرن ميونخ انتصارين فقط في آخر خمس مباريات خاضها، كان أبرزها الفوز الكاسح على كولن بنتيجة 5-1، في مواجهة أعادت جزءًا من الثقة للفريق البافاري بعد سلسلة من العروض المتقلبة على المستويين الدفاعي والنتائجي.

ويعوّل بايرن بشكل واضح على هدافه الإنجليزي هاري كين، الذي واصل تألقه في البطولة بعدما سجل 7 أهداف حتى الآن، إلا أن المشاكل الدفاعية ما تزال تلقي بظلالها على الفريق، بعدما استقبل معدل 2.8 هدف خلال مبارياته الأخيرة.

في المقابل لم يحقق شتوتجارت سوى فوز وحيد في آخر خمس مباريات، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، لكنه يعوّل على نجمه المتألق دينيز أونديف، صاحب 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين بتقييم 8.0.

في محاولة لاستغلال ضعف دفاعات البايرن، خصوصًا أن المواجهات الأخيرة للفريقين اتسمت بطابع هجومي واضح.

تُشير إحصائيات المواجهات الـ15 الأخيرة بين الفريقين إلى تفوق كاسح وهيمنة مطلقة لصالح بايرن ميونخ، الذي نجح في تحقيق 12 انتصارًا، مقابل انتصار وحيد لصالح شتوتجارت، بينما حسم التعادل مباراتين بينهما.