مانويل نوير يمدد عقده لحراسة عرين بايرن ميونيخ حتى 2027

قال نادي بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة إن حارسه مانويل نوير سيبقى في صفوف بطل ألمانيا لموسم إضافي بعد توقيعه على تمديد عقده حتى عام 2027.

وحصد الحارس البالغ من العمر 40 عاما 33 لقبا في المجمل، منها لقبان في دوري أبطال أوروبا، وهو متواجد ضمن النادي البافاري منذ عام 2011. وخلال 597 مباراة خاضها مع بايرن في مختلف المسابقات، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 269 مباراة.

وقال هربرت هاينر رئيس النادي "امتلك بايرن ميونيخ عددا من الحراس الاستثنائيين طوال تاريخه، ويحتل مانويل نوير مكانة خاصة جدا بينهم".

وأضاف "إنه وجه ليس لجيل واحد فحسب، بل لجيلين، وقائد يمثل نموذجا يحتذى به داخل الملعب وخارجه. نحن فخورون بكيفية صياغته لهوية هذا النادي لأكثر من عقد من الزمان".

وكان الحارس وبايرن قد أخفقا بصعوبة في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في قبل النهائي الأسبوع الماضي. ولا يزال بإمكان بايرن الفوز بالثنائية المحلية، حيث يواجه شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا يوم 23 مايو أيار.

وقال نوير "تريثت في اتخاذ القرار وأنا سعيد جدا الآن. كل شيء هنا مثالي، إذ يمكننا هزيمة أي منافس بهذا الفريق.

"وفي مجموعة حراس المرمى، نحن متكاتفون ونحاول باستمرار رفع مستوى الأداء، وتحفيز بعضنا البعض والتحضير للمباريات بأفضل شكل ممكن".

تمديد عقد نوير

وإلى جانب نوير، وافق الحارس الاحتياطي سفن أولرايش أيضا على تمديد عقده لعام واحد.

وكان نوير الحارس الأول لمنتخب ألمانيا لفترة طويلة، حيث توج بكأس العالم 2014 واعتزل اللعب دوليا بعد بطولة أوروبا 2024.

ومع ذلك، ثارت تكهنات متزايدة حول عودة مفاجئة محتملة لصفوف المنتخب الألماني في كأس العالم الشهر المقبل. ومن المقرر أن يعلن يوليان ناجلزمان مدرب ألمانيا، عن تشكيلته الأسبوع المقبل.