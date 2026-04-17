حارس الأهلي السابق: لا يوجد حراس بلا أخطاء.. ومانويل نوير الدليل

دافع أحمد فوزي عن ثنائي حراسة مرمى النادي الأهلي، مصطفى شوبير ومحمد الشناوي، مؤكدًا أن الأخطاء جزء طبيعي من كرة القدم ولا يمكن الحكم على الحراس من خلالها فقط.



وأوضح فوزي، خلال تصريحاته ببرنامج «ساعة رياضة»، أن حارس المرمى «ليس ملاكًا»، بل لاعب معرض للخطأ والصواب، مشيرًا إلى أن جميع الأهداف في المباريات تأتي نتيجة أخطاء، مستشهدًا بما حدث مع مانويل نوير خلال مواجهة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد.



وأشار إلى أن مصطفى شوبير لا يتحمل مسؤولية هدف سموحة، لكنه يتحمل نسبة كبيرة من هدف سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن الأهم هو الاستمرارية والتطور، لأن الخطأ وارد لأي حارس.



واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على قيمة محمد الشناوي، مشددًا على أنه حارس كبير وصاحب تاريخ مع الأهلي، ولا يصح اختزال مسيرته في بعض الأخطاء، كما نفى صحة الانتقادات المتداولة بشأن «عدم فرد يده» في بعض الكرات.