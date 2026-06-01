وزيرة التنمية المحلية تستجيب لأحمد موسي وتطمئنه على عم شعبان.. تفاصيل

قدم الاعلامي احمد موسى التحيه لوزيرة التنمية المحلية منال عوض، التي أرسلت له رسالة على الهواء.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن وزيرة التنمية المحلية أبلغته أنه سوف يتم دراسة حالة عم شعبان بائع الجرائد الذي تم سرقته من قبل أحد اللصوص، مشيرة إلي أنه سيتم توفير مكان له في أحد الأسواق الحضارية في منطقة حلوان.

وكان الإعلامي أحمد موسى، استعراض فيديو للص يسرق بائع جراند عجوز يدعي شعبان، مناشدا وزير الداخلية بالقاء القبض عليه، ووزيرة التضامن الاجتماعي التدخل ودعمه ماليا من خلال معاش شهري.