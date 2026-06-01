تنفيذ 20 حالة إزالة وإيقاف لأعمال بناء مخالف بأحياء الإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بالتصدي الحاسم لأعمال البناء المخالف وإزالتها في المهد.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب تنفيذ حملات مكثفة أسفرت عن إزالة وإيقاف عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات مكبرة بجميع الأحياء

ففي حي وسط، تم تنفيذ 4 حالات إزالة وإيقاف لأعمال بناء مخالف بقرى أبيس، شملت إزالة حوائط مخالفة وفك شدات خشبية وإزالة أسقف والتحفظ على المعدات المستخدمة.

كما نفذ حي العامرية أول 10 حالات إزالة وإيقاف لمخالفات بناء متنوعة، تضمنت أسوارًا وغرفًا ومنشآت بدون ترخيص بعدد من المناطق، وتمت إزالتها بالكامل في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حي شرق، تم تنفيذ 3 حالات إيقاف وإزالة لأعمال بناء بدون ترخيص، شملت قواعد خرسانية وأعمدة وحوائط وغرفًا مخالفة، مع التحفظ على بعض المعدات والمواد المستخدمة في الأعمال المخالفة.

وفي مركز ومدينة برج العرب، تم إزالة أسوار مخالفة على مساحة 500 متر مربع بقرية بهيج

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات المكثفة لرصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات في مهدها، تنفيذًا للقانون والحفاظ على النسق الحضاري ومنع أي محاولات للبناء المخالف.