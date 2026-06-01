محلل سياسي فلسطيني : الوضع في لبنان مأساوي .. وماكرون يدعو مجلس الأمن للتحرك

أكد المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الجبهات لا تزال مفتوحة في غزة ولبنان وسوريا، مشيرًا إلى استمرار العمليات والاقتحامات الإسرائيلية في تلك المناطق.

وقال طه الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ندد بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، داعيًا إلى عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات المتسارعة والأوضاع الراهنة في البلاد.

أوضاع مأساوية

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، ان لبنان يواجه أوضاعًا مأساوية على المستويات الإنسانية والأمنية والسياسية، في ظل استمرار التصعيد وتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.