منظمة التعاون الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، التوغل والاعتداءات السافرة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وتدمير القرى والمعالم الأثرية في الجنوب اللبناني، في انتهاك صارخ لسيادة لبنان وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وعبرت الأمانة العامة للمنظمة- في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)- عن تنديدها واستنكارها الشديدين لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها على لبنان والتي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع لبنان وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإيقاف هذا العدوان.