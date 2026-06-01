الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى 2026

محمد غالي

يبحث عدد كبير من الموظفين عن موعد أول إجازة رسمية مقبلة، وذلك مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 وعودة العمل تدريجيا في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وفقا للأجندة الرسمية للعطلات في مصر، تعد إجازة رأس السنة الهجرية أول مناسبة رسمية يحصل خلالها العاملون على عطلة مدفوعة الأجر عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتسري الإجازة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما تشمل العاملين بالقطاع الخاص وفقا للقرارات المنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448 هـ

من المقرر أن توافق إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، لتكون أول عطلة رسمية يشهدها المواطنون بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

موقف ترحيل الإجازة

ولم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية إلى نهاية الأسبوع، حيث ينتظر أن يعلن مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة الموعد النهائي للإجازة، سواء بالإبقاء عليها في تاريخها المحدد أو نقلها إلى يوم آخر وفقا للسياسة المتبعة في تنظيم الإجازات الرسمية.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026

تشمل قائمة العطلات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري ما يلي:

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.
الخميس 29 يناير: ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
من الخميس 19 مارس إلى الإثنين 23 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.
الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم.
السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
الخميس 7 مايو: عيد العمال.
الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.
من الأربعاء 27 مايو إلى الأحد 31 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.
الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.
الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر 1973.

وتظل الإجازات الرسمية من أكثر الموضوعات التي تحظى باهتمام الموظفين والعاملين على مدار العام، لما تمثله من فرصة للراحة وقضاء الوقت مع الأسرة، وسط ترقب مستمر للقرارات الحكومية المنظمة لمواعيد العطلات الرسمية وآليات تطبيقها في مختلف القطاعات.

