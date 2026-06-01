استئناف الامتحانات بكلية العلوم جامعة أسوان بعد انتهاء إجازة العيد

قام الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، بجولة تفقدية داخل كلية العلوم لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات التي تستمر حتى 20 يونيو الجارى ، وذلك بحضور الدكتور عصام شعلان عميد الكلية.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية بمختلف كليات الجامعة، ومع استئناف امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

امتحانات

وخلال الجولة، اطمأن على انتظام اللجان الامتحانية ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، فضلاً عن متابعة تواجد أعضاء هيئة التدريس والملاحظين داخل اللجان.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن جامعة أسوان تحرص على توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والانضباط ، وأن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي سير الامتحانات بجميع الكليات لضمان انتظامها وفق الضوابط والقواعد المنظمة.

فيما أوضح الدكتور عصام شعلان عميد كلية العلوم، بأن الكلية أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات قبل انطلاقها اليوم الإثنين، وتم تجهيز اللجان والقاعات الامتحانية بما يضمن توفير المناخ الملائم للطلاب، مع الالتزام الكامل بتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.