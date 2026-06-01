استئناف امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة أسوان

بدأت جامعة أسوان اليوم استئناف امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025-2026، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، جولة تفقدية موسعة لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستكمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025-2026، والتي تستأنف عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

جاء ذلك بحضور خالد عسران أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات الإدارية ومسؤولي الأمن الجامعي والصيانة والكهرباء والمياه والحدائق داخل أروقة الجامعة .

وشملت الجولة الوقوف على جاهزية مختلف قطاعات الجامعة، ومحطة مياه الشرب لتأمين المياه داخل المدن الجامعية والمطعم المركزي بصحارى .

وتم مراجعة خطط العمل الخاصة بتأمين اللجان الامتحانية وتوفير كافة الخدمات اللوجستية اللازمة لضمان انتظام الامتحانات في مختلف كليات الجامعة، إلى جانب متابعة أعمال النظافة والتجميل والصيانة الدورية داخل الحرم الجامعي.