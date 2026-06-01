إجازة عيد الأضحى ليست الأخيرة.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

​في إطار تنظيم المواعيد الرسمية والإجازات التي ينتظرها الملايين من العاملين في القطاعات الحكومية، العامة، والخاصة، أعلنت الجهات المعنية عن قائمة العطلات الرسمية المتبقية لما تبقى من عام 2026، حيث أن إجازة عيد الأضحى لن تكون الأخيرة.

وتأتي هذه الإجازات لتمنح المواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس والاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية البارزة.

و​رصدت المؤشرات الرسمية 5 إجازات متبقية تفصلنا عن نهاية العام الحالي، تتنوع بين ذكريات وطنية خالدة ومناسبات دينية جليلة، وجاءت خريطة المواعيد على النحو التالي:

​1. رأس السنة الهجرية (الأربعاء 17 يونيو)

​تبدأ سلسلة الإجازات المتبقية مع حلول غرة شهر محرم الحرام لعام 1448 هجرياً.

ويوافق هذا العيد الديني الجليل يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وهو يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر للاحتفال ببداية العام الهجري الجديد.

​2. ثورة 30 يونيو (الثلاثاء 30 يونيو)

​يأتي نهاية شهر يونيو حاملاً ذكرى وطنية هامة، حيث يوافق يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

​3. ثورة 23 يوليو (الخميس 23 يوليو)

​في الشهر التالي مباشرة، يحتفل الشعب المصري بذكرى ثورة يوليو الخالدة.

وستكون العطلة يوم الخميس 23 يوليو 2026، مما يمنح الموظفين فرصة ممتازة لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة وممتدة عند دمجها مع يومي الجمعة والسبت.

​4. المولد النبوي الشريف (الأربعاء 26 أغسطس)

​تحل النفحات الدينية مجدداً في شهر أغسطس، حيث يُحتفل بذكرى مولد خير الأنام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وهو يوم يحظى بمكانة خاصة وطقوس احتفالية واجتماعية مميزة في الشارع المصري.

​5. ذكرى انتصارات 6 أكتوبر (الثلاثاء 6 أكتوبر)

و​تُختتم أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 بالذكرى الوطنية الأغلى في تاريخ مصر الحديث؛ وهي ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي توافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

وجرت العادة وفقاً للقرارات الحكومية المعمول بها في تنظيم العطلات الرسمية، أن يتم ترحيل الإجازات التي تقع بمنتصف الأسبوع (مثل أيام الثلاثاء والأربعاء) إلى يوم الخميس التالي من نفس الأسبوع، وذلك بهدف توحيد أيام الإجازات مع عطلة نهاية الأسبوع لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستجمام والسفر، ومن المنتظر صدور البيانات الرسمية المؤكدة لكل إجازة في حينها من قِبل رئاسة مجلس الوزراء.