الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لأول مرة منذ 62 عاما.. عمدة نيويورك المسلم يرفض حضور "يوم إسرائيل"

زهران ممداني- عمدة نيويورك
زهران ممداني- عمدة نيويورك
هاجر رزق

أفادت وكالة اسوشيتد برس، بأن زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الأمريكية لم يحضر العرض السنوي الذي يقام تكريمًا لإسرائيل، و بذلك يعتبر مخالفا لتقليدًا سياسيًا متبعًا منذ 62 عام.


و نشر مكتب ممداني، قبل اسبوعين، مقطع فيديو يحيي ذكرى النكبة، وقال ممداني في مؤتمر صحفي يوم الخميس: لقد صرحت خلال حملتي الانتخابية بأنني لن أحضر العرض، وقد أوضحت موقفي من الحكومة الإسرائيلية بشكل جلي، لكنه وعد أيضاً بتواجد أمني مكثف لضمان سير المسيرة بسلاسة وسلام.


و أثار غياب زهران ممداني الذي كان متوقعاً منذ فترة طويلة، حفيظة معارضيه الذين يرون في انتقاده للحكومة الإسرائيلية معاداة للسامية، ووصف الحاخام مارك شناير، كبير حاخامات كنيس هامبتون في لونج آيلاند ورئيس مؤسسة التفاهم العرقي، التي تدعو إلى تحسين العلاقات بين اليهود والمسلمين، قرار ممداني بعدم حضور المسيرة بأنه صفعة في وجه جميع اليهود في نيويورك.

كما أن ممداني، أول رئيس بلدية مسلم للمدينة، قد صرح في وقت سابق بأنه يؤمن بحق إسرائيل في الوجود، لكن ليس كنظام هرمي يفضل المواطنين اليهود. وفي الوقت نفسه، تعهد بحماية اليهود في نيويورك، وسلط الضوء على جهود مكتب مكافحة معاداة السامية في المدينة.

و وفقا لوكالة اسوشيتد برس، لطالما كان عرض يوم إسرائيل رغم اختلاف مسمياته عبر السنين، حدثًا لا غنى عنه لرؤساء البلديات والمحافظين وغيرهم من القادة السياسيين الذين يتوقون لكسب تأييد حشود المحتفلين الذين يلوحون بالأعلام ويتجمعون في الجادة الخامسة.

  

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

