الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران وارتفاع أسعار النفط

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم / الاثنين / ، متأثرة بتصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من تداعيات الصراع على أسواق الطاقة العالمية وحركة الملاحة في مضيق هرمز، مما دفع أسعار النفط وعوائد السندات الحكومية الأوروبية نحو الصعود.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2%، وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.3%، في حين استقر مؤشرا "داكس" الألماني و"كاك 40" الفرنسي قرب مستويات الإغلاق السابقة، وسط حالة من الحذر السائد بين المستثمرين وتراجع الآمال بشأن التوصل إلى تسوية سريعة للأزمة الإقليمية.

وفي أسواق الطاقة، قفزت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.1% لتسجل 93.96 دولار للبرميل، مدفوعة بالمخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية عقب تبادل الضربات العسكرية، حيث أعلن الجيش الأمريكي استهداف مواقع رادار ومراكز تحكم في إيران ردا على إسقاط طائرة مسيرة أمريكية.

وامتدت الضغوط إلى أسواق الدخل الثابت، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو إثر توقعات باحتمالية لجوء البنك المركزي الأوروبي لتشديد سياسته النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن قفزة أسعار الطاقة.

وصعد عائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 2.585%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.9757%.

وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، يترقب المستثمرون أي تقدم لإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين ناقلات النفط والغاز، في وقت ألمح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وجود مساعٍ إيرانية للتوصل إلى اتفاق، وسط استمرار المفاوضات الشائكة بشأن الملف النووي.

وفي قطاع الشركات، قفز سهم شركة الطيران البريطانية "easyJet" بأكثر من 10% عقب إعلانها دراسة عرض استحواذ محتمل ومستجد من صندوق الاستثمار الأمريكي "Castlelake"، رغم عدم تلقيها عرضا رسميا حتى الآن.

وفي المقابل، تراجع سهم "Universal Music Group" عقب إعلان مجلس إدارتها الإجماع على رفض عرض الاستحواذ غير المرغوب فيه المقدم من شركة "Pershing Square" المملوكة للمستثمر الأمريكي بيل أكمان بدعوى أنه يقلل من القيمة الحقيقية للمجموعة.