إلهام أبو الفتح
الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

ظهرت الآن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي بالنظامين القديم و الجديد على موقع وزارة التربية والتعليم 

 أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان ، متاحة الآن على موقع وزارة التربية والتعليم عبر منصة الشهادات العامة .

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

يمكن الوصول إلى رابط  أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان ، من خلال الدخول على منصة الشهادات العامة من خلال https://moe-register.emis.gov.eg/login 

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان .. خطوات الاستعلام

  • ادخل على منصة الشهادات العامة https://moe-register.emis.gov.eg/login 
  • اضغط على الإطلاع على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي
  • ادخل بيانات البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للدخول على صفحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 غداً في المدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ، والتي تتضمن (رقم الجلوس – مقر اللجنة الامتحانية)، في المدارس، اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها على توفير كافة سبل الدعم والتيسير للطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميا يوم 21 يونيو 2026 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم لطلاب النظامين القديم والجديد ومدارس المتفوقين 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية

الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى

الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية

الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية

الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء

