30 يوليو.. أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي بتهمة سب الخطيب

حددت المحكمة المختصة اليوم الاثنين، جلسة 30 يوليو أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة دعوى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ضد الإعلامي مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب للمحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.

وجاءت شكوى النادي الأهلي ضد مدحت شلبي كالتالي: المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى ضد: مدحت هلال محمد شلبي وشهرته مدحت شلبي مقدم برنامج مساء الأنوار على قناة MBC مصر الفضائية، وبرنامج مساء الأنوار المذاع على قناة MBC مصر الفضائية.

وأتشرف بعرض الآتي: إذ سبق للمشكو في حقه ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي عبر برنامجه مساء الأنوار المذاع على قناة MBC مصر، ونشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات على عدة مواقع بشبكة المعلومات الدولية بالإضافة إلى إعادة الكثير من المتابعين نشر نفس المحتوى.

وبتاريخ 23-9-2025 تفاجأ الشاكي بارتكاب المشكو في حقه العديد من التجاوزات والأكاذيب في حقه وذلك عبر برنامجه مساء الأنوار، خلال إحدى الحلقات، إذ أساء ونشر الإشاعات الكاذبة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتشهير مخالفًا للأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامي ومدونة سلوك الإعلام الرياضي وميثاق الشرف الإعلامي وضوابط وأكواد ومعايير تنظيم عمل وسائل الإعلام، بأسلوب يؤدي إلى حدوث بلبلة في الوسط الرياضي من خلال ترويج الإشاعات والأكاذيب والتحريض والتهكم والسخرية من الشاكي واتهامه بالكذب مما يؤدي لبث الفتنة والكراهية بين عموم الجماهير.