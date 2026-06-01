الخارجية السعودية: رفض قاطع للتوغل الإسرائيلي داخل أرض لبنان والاعتداء على سيادته

أدانت الخارجية السعودية، العدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية اللبنانية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأكدت الخارجية السعودية، رفضها القاطع للتوغل الإسرائيلي داخل أرض لبنان والاعتداء على سيادته.

وطالبت الخارجية السعودية، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأضافت الخارجية السعودية: “نؤكد أهمية الالتزام باتفاق الطائف بما يحقق بسط سيادة لبنان على كافة أراضيه”.



وفي سياق متصل، أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أعلنا في بيان مشترك إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بشن هجمات على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك على خلفية ما وصفاه بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار وإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه مدن إسرائيلية.