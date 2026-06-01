النمسا: هجمات إسرائيل على لبنان خرق جسيم لوقف إطلاق النار وتصعيد للأوضاع بالمنطقة

أعربت وزيرة خارجية النمسا بيات ماينل رازينجر ، عن قلقها البالغ إزاء توسع الهجوم الإسرائيلي في لبنان، وإدانتها الشديدة للإعلانات الصادرة بشأن شن هجمات على العاصمة بيروت، واصفة إياها بأنها "خرق جسيم لوقف إطلاق النار وتصعيد إضافي للأوضاع في المنطقة".

وأكدت الوزيرة - في بيان اليوم - ضرورة الوقف الفوري للهجمات المستهدفة لإسرائيل .. مشيدة بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، لاسيما بـ"النأي بنفسها بشكل واضح عن (حزب الله)"، معتبرة أن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل هي المسار الصحيح.

وعلى صعيد الدعم النمساوي، أوضحت الوزيرة أن فيينا تعمل على دعم لبنان دبلوماسيًا، إلى جانب تقديم مساندة ملموسة للقوات المسلحة اللبنانية بالتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال إعادة توجيه وزيادة مخصصة للمساعدات الإنسانية.

وشددت الوزيرة على أن حماية بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تأتي على رأس أولويات بلادها، مشيرة إلى أن الجنود النمساويين يساهمون بشكل مهم في تحقيق الاستقرار والأمن هناك ومؤكدة ضرورة "ضمان سلامتهم في جميع الأوقات".