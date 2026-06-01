حريق في مخلفات بأرض فضاء بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق التهم كمية من المخلفات داخل قطعة أرض فضاء بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأرض فضاء، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب وإخماد الحريق قبل امتداده إلى المنشآت المجاورة، فيما أسفر الحادث عن احتراق كمية من المخلفات دون خسائر بشرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تجرى الجهات المختصة معاينة لموقع الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته.