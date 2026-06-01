الأوقاف : كن راضيا .. وإيَّاك والتباهي .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان "كن راضيًا.. وإيَّاك والتباهي"، وذلك في إطار جهود الوزارة الدعوية المستمرة لترسيخ القيم الأخلاقية، ومعالجة الظواهر السلوكية الدخيلة على المجتمع، وبناء الوعي الرشيد لدى المواطنين.

وأضافت الوزارة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لها أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بفضيلة القناعة وتسليم الأمر لله تعالى، وبيان أن من رضي فله الرضا من الله والتوفيق في الحياة، ومن سخط فله السخط والشقاء، إلى جانب التحذير المباشر من آفة التفاخر والتباهي بالمظاهر الزائفة التي تؤدي إلى تدمير الاستقرار النفسي والأسري.

وأوضحت وزارة الأوقاف في سياق حديثها عن موضوع الخطبة، أن المباهاة والتفاخر بالمال أو الجاه أو النسب تُورث الكبر، وتُفسد العلاقات الاجتماعية، وتزرع السخط والحسد والبغضاء بين الخلق. وأشارت إلى أن الرضا يملأ القلب بالسكينة والطمأنينة، ويجعل صاحبه غنيًّا ومستقرًا نفسيًا وإن قلَّت ذات يده.

كما نبهت الوزارة إلى خطورة تسلل هذه الآفة إلى المعاملات اليومية والعبادات، مشيرة إلى أن التوسع في فضول العيش والملبس والمركب يجر المرء إلى الخيلاء والتعاظم على الناس.

وشددت على أن أخطر صور المباهاة هي ما تقع في العمل الصالح أو العلم، حين يتحولان إلى وسيلة لطلب الشرف والجاه الدنيوي وثناء الخلق بدلاً من ابتغاء وجه الله تعالى.

وفي الجزء الثاني من الخطبة، تلتقي الرؤية الدعوية للوزارة مع الواقع المعاصر من خلال تسليط الضوء على "خطر إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة".

وأكدت الأوقاف أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لتغذية المباهاة الرقمية واستعراض تفاصيل الحياة اليومية، مما يوقع الكثيرين في أسر المقارنات المستمرة ويحرمهم من الاستمتاع بالنعم المتاحة بين أيديهم.

ودعت الوزارة الأئمة والخطباء إلى الالتزام بالوقت المحدد للخطبة والموضوع المسند، مع التركيز على معالجة هذه القضية بأسلوب دعوي حكيم يجمع بين التأصيل الشرعي والواقعي، لحماية الكيان الأسري والمجتمعي من تداعيات الانجراف وراء المظاهر والتفاخر الإلكتروني والواقعي.