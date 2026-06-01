قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً .. وائل جمعة مديرا للكرة بالنادي الأهلي
مصر: الهجمات الإيرانية على الكويت تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج
إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026
واشنطن تطلق سباق تسلح جديدًا.. 300 ألف طائرة مسيّرة هجومية في الطريق| تفاصيل
رد حاسم من التعليم على مطالب صرف حافز التدريس للموجهين والأخصائيين
مصر وباكستان يؤكدان أهمية استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية لدعم الاستقرار الإقليمي
التصعيد يتجدد على الجبهة اللبنانية.. تهديدات إسرائيلية وغارات مكثفة تنذر بتوسيع نطاق المواجهة
كروت متابعة وعزل فوري.. إجراءات مصرية صارمة للحجر الصحي بسبب تفشي إيبولا
الأوقاف : كن راضيا .. وإيَّاك والتباهي .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
30 يوليو.. أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي بتهمة سب الخطيب
نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات
مصر: اقتحامات الأقصى والانتهاكات المتصاعدة في القدس والضفة تؤجج التوتر وتقوض الاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف : كن راضيا .. وإيَّاك والتباهي .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان "كن راضيًا.. وإيَّاك والتباهي"، وذلك في إطار جهود الوزارة الدعوية المستمرة لترسيخ القيم الأخلاقية، ومعالجة الظواهر السلوكية الدخيلة على المجتمع، وبناء الوعي الرشيد لدى المواطنين.

وأضافت الوزارة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لها أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بفضيلة القناعة وتسليم الأمر لله تعالى، وبيان أن من رضي فله الرضا من الله والتوفيق في الحياة، ومن سخط فله السخط والشقاء، إلى جانب التحذير المباشر من آفة التفاخر والتباهي بالمظاهر الزائفة التي تؤدي إلى تدمير الاستقرار النفسي والأسري.

وأوضحت وزارة الأوقاف في سياق حديثها عن موضوع الخطبة، أن المباهاة والتفاخر بالمال أو الجاه أو النسب تُورث الكبر، وتُفسد العلاقات الاجتماعية، وتزرع السخط والحسد والبغضاء بين الخلق. وأشارت إلى أن الرضا يملأ القلب بالسكينة والطمأنينة، ويجعل صاحبه غنيًّا ومستقرًا نفسيًا وإن قلَّت ذات يده.

كما نبهت الوزارة إلى خطورة تسلل هذه الآفة إلى المعاملات اليومية والعبادات، مشيرة إلى أن التوسع في فضول العيش والملبس والمركب يجر المرء إلى الخيلاء والتعاظم على الناس. 

وشددت على أن أخطر صور المباهاة هي ما تقع في العمل الصالح أو العلم، حين يتحولان إلى وسيلة لطلب الشرف والجاه الدنيوي وثناء الخلق بدلاً من ابتغاء وجه الله تعالى.

وفي الجزء الثاني من الخطبة، تلتقي الرؤية الدعوية للوزارة مع الواقع المعاصر من خلال تسليط الضوء على "خطر إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة". 

وأكدت الأوقاف أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لتغذية المباهاة الرقمية واستعراض تفاصيل الحياة اليومية، مما يوقع الكثيرين في أسر المقارنات المستمرة ويحرمهم من الاستمتاع بالنعم المتاحة بين أيديهم.

ودعت الوزارة الأئمة والخطباء إلى الالتزام بالوقت المحدد للخطبة والموضوع المسند، مع التركيز على معالجة هذه القضية بأسلوب دعوي حكيم يجمع بين التأصيل الشرعي والواقعي، لحماية الكيان الأسري والمجتمعي من تداعيات الانجراف وراء المظاهر والتفاخر الإلكتروني والواقعي.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة خطبة الجمعة صور المباهاة الأئمة والخطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

ترشيحاتنا

المذيعة

مذيعة تتهم زوجها بالاعتداء عليها ووالدتها والتهديد بالإيذاء

المتهم

القبض على عاطل استعرض بموتوسيكل في حفل زفاف بمصر القديمة

المتهمان

خلافات على أرض زراعية.. القبض على مزارعين ضربا جارهما في البحيرة

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد