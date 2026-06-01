السفير التركي بالقاهرة: فلسطينية من غزة أشادت بكرم المصريين بعد فقدان منزلها

استضاف السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، سيدة فلسطينية وابنها حيث وصلا إلى مصر من قطاع غزة، بعد دمار منزلهما جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال السفير التركي بالقاهرة "استضفتُ في منزلنا، بمناسبة العيد، السيدة مادلين وابنها إلياس، اللذين لجآ من غزة إلى مصر بعد أن تهدّم منزلهما".

وأضاف “شن”، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: "عبّرت السيدة مادلين بامتنانٍ عميق عن احتضان الشعب المصري لهما، وأشادت بما لمسته من رحمةٍ وتعاطف أبداهما الناس والمؤسسات في المجتمع والحياة اليومية".

وأوضح: "كما أكدت أن مضيفيهم المصريين كانوا دومًا إلى جانبهما، سندًا وتفهّمًا في مختلف الظروف، ولاحظتُ أن السيدة مادلين تتمتع بوعيٍ سياسي؛ إذ شددت على أنهم لن ينفصلوا عن أرضهم، وأنها وعائلتها الكبيرة، رغم قسوة الأوضاع التي يعيشونها، عازمون على العودة إلى غزة".

وواصل السفير التركي منشوره: "أما إلياس، الذي يدرس في مدرسة سودانية، فقد أبدى رغبةً في العزف على البيانو، ويبدو أنه يملك موهبة واعدة".