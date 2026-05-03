روح الموسيقى العربية.. السفير التركي بالقاهرة ينعى هاني شاكر برسالة مؤثرة

أعرب السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن عن خالص تعازيه في وفاة الفنان هاني شاكر، بعد صراع مع المرض

وقال السفير التركي بالقاهرة "ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ رحيل الفنان الكبير، أمير الأغنية العربية هاني شاكر، الذي جسّد رقيّ وروح الموسيقى العربية" .

وأضاف شن عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أنه كان أحد أبرز أعلام المدرسة الموسيقية المصرية، التي تحتل مكانة سامية في وجدان الشرق الأوسط وعلى امتداد العالم. لم يكن صوته يلامس الآذان فحسب، بل كان يسكن أعماق القلوب".

وأشار إلى أن المطرب هاني شاكر خلّف إرثًا فنيًا رفيعًا خالدًا يتجاوز حدود الزمن، ونسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم محبّيه الصبر والسلوان.

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وكانت أسرة الفنان تُفضّل تقليل الزيارات خلال هذه الفترة الحرجة، نظرًا لحساسية حالته واحتياجه إلى الهدوء والتركيز الكامل في العلاج، خاصة مع تزايد محبيه داخل فرنسا والراغبين في الاطمئنان عليه.