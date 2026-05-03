استدعاء 857 سيارة هيونداي 2026.. لهذا السبب ؟

كشفت شركة هيونداي عن مجموعة استدعاءات لعدد من طرازاتها يصل إلي 857 سيارة هيونداي من مختلف موديلات عام 2026، من قبل وزارة التجارة.

أهمية استدعاءات سيارات هيونداي

تعتبر هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بسيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

وبالتالي أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 857 سيارة هيونداي من طرازات مختلفة من موديل 2026، وذلك بسبب خلل في نظام لوحة العدادات، قد يؤدي إلى عدم عرض معلومات القيادة منها، السرعة ومستوى الوقود والتنبيهات التحذيرية، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

- قائمة سيارات هيونداي المشمولة في الاستدعاء :

- هيونداي بالسيد .

- هيونداي سنتافي .

- هيونداي أزيرا .

- هيونداي سوناتا .

- هيونداي كونا .

وجدير بالذكر ان الوزارة دعت مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة السيارات والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

- تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات :

تأسست شركة هيونداي موتور عام 1967 على يد تشونج جو يونج في كوريا الجنوبية، وبدأت إنتاجها بالتعاون مع فورد عبر سيارة كورتينا عام 1968.

وأطلقت هيونداي أول سيارة كورية بالكامل بوني عام 1975، وتحولت لعملاق عالمي بإنتاج طرازات شهيرة منها، سوناتا، والنترا وتصدر حالياً في الريادة عبر السيارات الكهربائية وتقنيات المستقبل، وتطورت هيونداي من شركة تجميع محلية إلى واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، معتمدة على الابتكار والتطوير التقني .