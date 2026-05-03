أسعار سيارات 2026 بيك أب في السعودية.. مواصفات وصور

يحتوي سوق السيارات السعودي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ميتسوبيشي تريتون رايدر، وفولكس واجن أماروك، وتويوتا تاكوما، ورام 1500 ريبيل X ، وام جي T60 .

ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026

تحصل سيارة ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 201 حصان، وبها عزم دوران 470 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 198 ألف ريال سعودي .

فولكس واجن أماروك موديل 2026

تستمد سيارة فولكس واجن أماروك موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، وتنتج قوة 202 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة فولكس واجن أماروك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 154 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فولكس واجن أماروك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 174 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة فولكس واجن أماروك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 186 ألف ريال سعودي .

تويوتا تاكوما موديل 2026

تنتج سيارة تويوتا تاكوما موديل 2026 قوة 278 حصان، وبها محرك سعة 2400 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 317 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا تاكوما موديل 2026 من تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 135 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا تاكوما موديل 2026 من تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 245 ألف ريال سعودي .

رام 1500 ريبيل X موديل 2026

عزم دوران سيارة رام 1500 ريبيل X موديل 2026 يصل إلي 636 نيوتن/متر، وبها قوة 420 حصان، وبها محرك سعة 3000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رام 1500 ريبيل X موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 240 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة رام 1500 ريبيل X موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 260 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة رام 1500 ريبيل X موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 258 ألف ريال سعودي .

ام جي T60 موديل 2026

زودت سيارة ام جي T60 موديل 2026 بمحرك سعة 2400 سي سي، وتنتج قوة 136 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ام جي T60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 61 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ام جي T60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 67 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة ام جي T60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 73 ألف ريال سعودي .