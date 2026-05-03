قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ تغذية يحذر من الأنظمة غير المتوازنة ويؤكد: الاعتدال في السكريات أساس الصحة
بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
وفاة سودانيتين أثناء محاولتهما عبور المانش للوصول إلى بريطانيا
خطوة بخطوة.. تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026 وطريقة فتح حساب
دموع الوداع في أنفيلد.. محمد صلاح يكشف السر الإنساني خلف رحيله عن ليفربول| ما القصة؟
الحرس الثوري: ترامب أمام خيارين.. مواجهة مستحيلة أو القبول باتفاق سيئ
إعلان قائمة منتخب مصر للناشئين 2009 استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية
بعد سقوط الشاشة على التلاميذ.. أمهات مصر: نطالب بضوابط أمان للحفلات المدرسية
رونالدو يطارد .. ترتيب هدافى الدوري السعودي قبل مباراة النصر والقادسية
مها عبد الناصر: الهواتف المحمولة لم تعد سلعة ترفيهية بل أصبحت ضرورة
دموع مزيفة وتبرعات بالملايين.. القصة الكاملة لفضيحة "بلوجر" ادعت المرض في الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سيارات 2026 بيك أب في السعودية.. مواصفات وصور

سيارات 2026 بيك أب في السعودية
سيارات 2026 بيك أب في السعودية
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات السعودي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ميتسوبيشي تريتون رايدر، وفولكس واجن أماروك، وتويوتا تاكوما، ورام 1500 ريبيل X ، وام جي T60 .

ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026

تحصل سيارة ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 201 حصان، وبها عزم دوران 470 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026

تباع سيارة ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 198 ألف ريال سعودي .

فولكس واجن أماروك موديل 2026

تستمد سيارة فولكس واجن أماروك موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، وتنتج قوة 202 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فولكس واجن أماروك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فولكس واجن أماروك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 154 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فولكس واجن أماروك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 174 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة فولكس واجن أماروك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 186 ألف ريال سعودي .

تويوتا تاكوما موديل 2026

تنتج سيارة تويوتا تاكوما موديل 2026 قوة 278 حصان، وبها محرك سعة 2400 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 317 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا تاكوما موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا تاكوما موديل 2026 من تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 135 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا تاكوما موديل 2026 من تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 245 ألف ريال سعودي .

رام 1500 ريبيل X موديل 2026

عزم دوران سيارة رام 1500 ريبيل X موديل 2026 يصل إلي 636 نيوتن/متر، وبها قوة 420 حصان، وبها محرك سعة 3000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رام 1500 ريبيل X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رام 1500 ريبيل X موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 240 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة رام 1500 ريبيل X موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 260 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة رام 1500 ريبيل X موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 258 ألف ريال سعودي .

ام جي T60 موديل 2026

زودت سيارة ام جي T60 موديل 2026 بمحرك سعة 2400 سي سي، وتنتج قوة 136 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

ام جي T60 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جي T60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 61 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ام جي T60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 67 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة ام جي T60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 73 ألف ريال سعودي .

سوق السيارات السعودي طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 فولكس واجن أماروك ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026 تويوتا تاكوما موديل 2026 رام 1500 ريبيل X ام جي T60 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

زوزو نبيل

في ذكرى زوزو نبيل.. قصة وفاة ضرتها بعدها بـ 40 يوما

سهير زكي

أسرة سهير زكي تتلقى واجب العزاء.. الثلاثاء

طه دسوقي

طه دسوقي يعلن انضمامه لنقابة المهن التمثيلية

بالصور

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد