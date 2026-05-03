الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين .. اكسييد LX و دونج فنج ماجي 2026

إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكسييد LX و دونج فنج ماجي موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ اكسييد LX موديل 2026

زودت سيارة اكسييد LX موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اكسييد LX موديل 2026

تحصل سيارة اكسييد LX موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكسييد LX موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 340 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ دونج فنج ماجي موديل 2026

تحتوي سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك دونج فنج ماجي موديل 2026

تستمد سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 204 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دونج فنج ماجي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

