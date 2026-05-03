كاي ي اى5 السيدان 2026 تباع بهذه المواصفات

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اى5 موديل 2026، وتنتمي ي اى5 لفئة السيارات السيدان .

محرك كاي ي اى5 موديل 2026

تحصل سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وتحتاج إلي 7.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 229 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد كاي ي اى5 موديل 2026

تأتى سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4666 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1483 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

مواصفات كاي ي اى5 موديل 2026

زودت سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية .

ويوجد بـ سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 أيضا، Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر كاي ي اى5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 869 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

