الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بقوة تتجاوز 1200 حصان .. لوسيد إير الكهربائية بقدرات خارقة

صبري طلبه

تُعد لوسيد إير واحدة من أبرز النماذج التي تؤكد مفاهيم التطور السريع في عالم السيارات الكهربائية، حيث تقدم مستويات أداء غير تقليدية ضمن هذه الفئة.

وتعتمد السيارة بشكل كامل على الطاقة الكهربائية، مدعومة بمنظومة تقنية متقدمة من حيث القوة الحصانية، إذ تتجاوز قدرتها الإجمالية حاجز 1200 حصان، ما يجعلها من أقوى السيارات الرياضية الكهربائية في العالم.

تصميم لوسيد اير

تأتي لوسيد إير بهيكل يجمع بين الانسيابية والطابع الرياضي، ويبلغ طول السيارة 5,004 مم، مع عرض يصل إلى 2,196 مم وارتفاع منخفض عند 1,409 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,960 مم، كما تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED.

تقدم السيارة لوسيد اير جانبًا عمليًا أيضًا، حيث توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 627 لترًا، كما يبلغ وزنها نحو 2,420 كجم، إلى جانب الارتكاز على جنوط متفاوتة القياس بين 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف.

محركات لوسيد اير الثلاثية

تعتمد السيارة لوسيد اير على ثلاثة محركات كهربائية تقديم قوة إجمالية تصل إلى 1234 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1940 نيوتن متر، وتنتقل هذه القوة إلى جميع العجلات عبر نظام دفع كلي، ويعتمد نظام الحركة على ناقل أوتوماتيكي بسرعة واحدة، وهو أمر شائع في السيارات الكهربائية.

تسارع ومدى قيادة لوسيد اير 

تقدم لوسيد إير أداءً يقترب من فئة السيارات الخارقة، حيث يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال نحو ثانيتين فقط، كما تصل سرعتها القصوى إلى 330 كم/س، ما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الكهربائية، وتأتي السيارة لوسيد اير ببطارية بسعة 118 كيلوواط ساعة تتيح مدى قيادة يصل إلى 748 كم بالشحنة الواحدة.

