لإنقاذ طفل.. الرعاية الصحية تُجري جراحة قيمتها 250 ألف جنيه مجانا في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تحقيق إنجاز طبي نوعي جديد يعد الأول من نوعه تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث نجح الفريق الطبي بمجمع الشفاء الطبي في إجراء تدخل جراحي دقيق باستخدام تقنية شق عضلة المريء بالمنظار (POEM) لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، كان يعاني من مرض الأكاليزيا، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المتقدمة عالميًا.

جاءت الحالة في وضع صحي بالغ التعقيد، حيث كان الطفل يعاني من قيء متكرر وفقدان شديد في الوزن نتيجة صعوبة البلع، إلى جانب سوء تغذية حاد، ما استدعى تدخلاً طبيًا دقيقًا وسريعًا نظرًا لصغر سنه وخطورة حالته، وقد نجح الفريق الطبي في التعامل مع الحالة بكفاءة عالية، بما يعكس جاهزية منشآت الهيئة للتعامل مع الحالات الحرجة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

تبلغ تكلفة هذا التدخل الجراحي خارج مظلة التأمين الصحي الشامل نحو 250 ألف جنيه، بينما تم إجراؤه للطفل مجانًا بالكامل ضمن التغطية الصحية الشاملة، دون تحميل أسرته أي أعباء مالية.

وتمثل النجاحات المتواصلة في مجال مناظير الفراغ الثالث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتسهم في تقليل الحاجة إلى التدخلات الجراحية الكبرى، بما يحقق سرعة التعافي ويقلل من المضاعفات، ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المقدمة داخل مصر.