بعد قرار التبكير .. موعد صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى

أعلنت وزارة المالية، عن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2026 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، لتمكين الأسر من شراء احتياجاتها قبل إجازة العيد.

ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومساعدتهم في الاستعداد المبكر لاستقبال العيد المبارك.

​خريطة صرف مرتبات مايو 2026

و​وفقاً لقرار وزارة المالية، تقرر تقديم موعد الصرف ليكون قبل الموعد المعتاد بعدة أيام، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف على عدة أيام لمنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM):

​وتبدأ الوزارة في إتاحة المستحقات المالية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026 (بدلاً من المواعيد التقليدية في نهاية الشهر).

​كما تقرر تقسيم الوزارات والهيئات التابعة لها على أيام (الأحد، الإثنين، والثلاثاء) لضمان انسيابية الصرف.

​وسوف يتم تخصيص أيام الأربعاء والخميس لصرف مستحقات الذين تخلفوا عن المواعيد المحددة.

​موعد عيد الأضحى

و​تشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر ذو الحجة لعام 1447 هجرياً ستوافق أواخر شهر مايو، مما يجعل وقفة عرفات وعيد الأضحى يقعان في الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأيام الأولى من يونيو 2026.

و​ناشدت وزارة المالية الموظفين عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة، وذلك عبر ​ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة المحافظات، وفروع البنوك المختلفة، و​مكاتب البريد التي تتيح خدمة صرف المرتبات.

نصائح قبل صرف الرواتب

ووجهت وزارة المالية، ​نصائح للمواطنين عند الصرف؛ منها ​تفعيل التنبيهات من خلال التأكد من تفعيل خدمة الرسائل النصية على هاتفك لتصلك رسالة بمجرد إيداع الراتب.

بجانب ​إجراءات احترازية، حيث يفضل الصرف في أوقات غير الذروة لتجنب الزحام أمام الماكينات، مع ضرورة ​استخدام الدفع الإلكتروني حيث تشجع الحكومة المواطنين على استخدام كروت "ميزة" والبطاقات البنكية في عمليات الشراء المباشر من المتاجر لتقليل الاعتماد على النقد الورقي.