الأرصاد : انخفاض 10 درجات غدًا .. أمطار غزيرة وعودة الأجواء الشتوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تغيرات سريعة وحادة في حالة الطقس، موضحة أن البلاد تأثرت بمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث سجلت القاهرة 35 درجة مئوية، مع ارتفاع مشابه في معظم المحافظات، بينما شهدت السواحل الغربية طقسًا أقل حرارة نتيجة تأثرها بكتل هوائية باردة قادمة من أوروبا، لتتراوح درجات الحرارة بها بين 21 و22 درجة.

إثارة الرمال والأتربة

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج “حديث القاهرة” على شاشة “القاهرة والناس”، أن ساعات المساء شهدت نشاطًا ملحوظًا للرياح على عدد من المناطق، ما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة ووصولها إلى القاهرة، متسببة في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

انخفاض جديدة في درجات الحرارة

وأضافت أن درجات الحرارة انخفضت بشكل سريع خلال فترة قصيرة، من 35 إلى 27 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الأجواء ليلًا تميل إلى البرودة، على أن تبدأ موجة انخفاض جديدة في درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ تصل إلى نحو 10 درجات مئوية.

استمرار نشاط الرياح

وأشارت إلى أن القاهرة الكبرى ستسجل غدًا نحو 25 درجة للعظمى، مع عودة أجواء تميل إلى الطقس الشتوي نهارًا، وبرودة واضحة ليلًا مع وصول الصغرى إلى 13 درجة مئوية، مؤكدة استمرار نشاط الرياح خلال الأيام المقبلة حتى يوم الأربعاء.

فرص لسقوط أمطار غزيرة

كما لفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، تمتد بشكل أخف إلى القاهرة الكبرى في صورة أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الفترة المقبلة.