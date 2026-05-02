الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انخفاض الحرارة وأمطار متفرقة غدا في مصر وتحذيرات من الرياح

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. انخفاض الحرارة وأمطار متفرقة غدا في مصر وتحذيرات من الرياح .. تشهد حالة الطقس غدا الأحد في مصر تغيرات ملحوظة، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، حيث تتجه درجات الحرارة إلى الانخفاض بشكل واضح مقارنة باليوم السابق، مع عودة فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، في ظل نشاط للرياح قد يؤثر على الإحساس العام بدرجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة، وهو ما يدفع المواطنين إلى متابعة مستمرة لتطورات الحالة الجوية وتأثيرها على الأنشطة اليومية المختلفة .

توقعات حالة الطقس غدا في مصر

تشير التقديرات الرسمية إلى أن الطقس نهارًا سيكون مائلا للحرارة على أغلب الأنحاء، بينما يشتد الحر على مناطق جنوب الصعيد، في حين تميل الأجواء ليلا إلى البرودة على معظم المناطق، مع إحساس أكبر بانخفاض درجات الحرارة في السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ما يعكس تباينا ملحوظا بين فترتي النهار والليل، ويستدعي الاستعداد بملابس مناسبة لهذه الفروق الحرارية .

وتؤكد الهيئة أن هذه التقلبات تأتي في إطار تغيرات موسمية معتادة خلال هذه الفترة من العام، إلا أنها قد تكون أكثر وضوحا نتيجة نشاط الرياح وتوزيع الكتل الهوائية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، وليس فقط القيم المسجلة .

فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار على فترات متقطعة في عدد من المناطق، تشمل السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، وجنوب سيناء، وتكون هذه الأمطار خفيفة في أغلبها، وقد يصاحبها رذاذ في بعض المناطق الساحلية، بما يساهم في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار .

وتشير التوقعات إلى أن هذه الأمطار لن تكون مؤثرة بشكل كبير على الأنشطة اليومية، لكنها تستدعي الحذر خاصة في المناطق المكشوفة أو أثناء التنقل، تفاديا لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية .

نشاط الرياح وتحذيرات مهمة للمواطنين

تشهد معظم أنحاء الجمهورية نشاطا للرياح يتراوح بين المعتدل والنشط، وتكون مثيرة للأتربة والرمال في مناطق من شمال وجنوب الصعيد، وكذلك مناطق البحر الأحمر وسيناء، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الطرق، خاصة الصحراوية والمفتوحة .

وفي هذا السياق، شددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالإرشادات المرورية، خاصة في أوقات نشاط الرياح، كما نصحت المواطنين، خصوصا مرضى الحساسية والجهاز التنفسي، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر للأتربة .

درجات الحرارة المتوقعة غدا في المحافظات

تشير البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد إلى تسجيل القيم الآتية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى على عدد من المناطق:

القاهرة الكبرى: العظمى 26°، الصغرى 14° .
الوجه البحري: العظمى 25°، الصغرى 14° .
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20°، الصغرى 13° .
السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22°، الصغرى 15° .
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32°، الصغرى 17° .
شمال الصعيد: العظمى 29°، الصغرى 15° .
جنوب الصعيد: العظمى 39°، الصغرى 21° .

وتوضح هذه الأرقام استمرار الفارق الحراري بين شمال البلاد وجنوبها، حيث تظل مناطق الجنوب أكثر ارتفاعا في درجات الحرارة مقارنة بباقي الأنحاء، رغم الانخفاض النسبي الذي تشهده البلاد بشكل عام .

انخفاض ملحوظ في القاهرة والوجه البحري

بحسب التقديرات، تسجل مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري انخفاضا يصل إلى نحو 8 درجات مئوية مقارنة بيوم السبت، وهو ما يجعل الأجواء أكثر اعتدالا خلال ساعات النهار، ويمنح شعورا أفضل نسبيا مقارنة بالأيام السابقة، بينما يستمر الطقس حارا نسبيا في جنوب الصعيد .

ويأتي هذا التحسن في درجات الحرارة مدعوما بزيادة نشاط الرياح وظهور السحب في بعض المناطق، ما يساهم في تقليل الإشعاع الشمسي المباشر، ويؤثر إيجابيا على الإحساس العام بالطقس .

نصائح الأرصاد للمواطنين لمواجهة تقلبات الطقس

دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى ارتداء الملابس المناسبة خلال فترتي الصباح والمساء، خاصة في مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، نظرا لانخفاض درجات الحرارة ليلا، كما شددت على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، لتجنب أي مفاجآت قد تؤثر على الخطط اليومية أو التنقلات .

كما نصحت بتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات نشاط الرياح، والابتعاد عن الأشجار والأعمدة غير الثابتة، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المناطق التي قد تشهد سقوط أمطار، حتى وإن كانت خفيفة .

