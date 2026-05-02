أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة .. حالة الطقس في السعودية اليوم

تشهد المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة اليوم (السبت) على عدد من مناطق المملكة.

ووفق المركز الوطني للأرصاد ؛ فمن المتوقع أن تتضمن مناطق الأمطار أجزاء من نجران وجازان وعسير، بينما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الرياض والشرقية.

وأشار التقرير الصادر عن الأرصاد السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وتتحول بعد الظهيرة على الجزء الشمالي جنوبية إلى جنوبية شرقية.