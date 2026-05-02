محمد أضا: الزمالك خسر أمام الأهلي نفسيا وفنيا.. وبن شرقي أفضل صفقة



أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن الزمالك خسر أمام الأهلي بثلاثية، على المستويين الفني والنفسي، مشيدًا بالأداء الذي قدمه لاعبو القلعة الحمراء خلال اللقاء.



وقال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «نظرتي للمباراة اليوم أن توروب لم يُغيّر الكثير، لكن لاعبي الأهلي قاموا بالدور الفني داخل المباراة، مثل تريزيجيه، واللاعبون قدموا ثنائيات لم نرها منذ بداية الموسم، وطاهر محمد طاهر أثبت أنه لاعب كبير، وبن شرقي يستحق البقاء في الأهلي، ولاعبو الأهلي اليوم كانوا 10 على 10».

وأضاف: «الزمالك يعرف كيف يفوز على بيراميدز، وبيراميدز يعرف كيف يفوز على الأهلي، الدوري غريب للغاية».



وتابع: «كان هناك مشهد بين الشوطين والأهلي متقدم بهدفين، حيث قام تريزيجيه بتجميع لاعبي الفريق ومنحهم دفعة معنوية كبيرة، في دور فني مؤثر، وكأنه معاون للمدرب توروب».



وأشار: «هناك بعض اللاعبين أضافوا، وآخرون لم يقدموا المطلوب. ومنذ ركلة جزاء إنبي في الدور الأول، لم يعد حسام عبد المجيد كما كان. وعندما ننظر إلى الأهلي، نجده حقق الفوز بثلاثية في 3 مباريات هذا الموسم أمام حرس الحدود والمقاولون العرب والزمالك».



وشدد: «الزمالك لم يصل إلى مرمى شوبير في الشوط الأول سوى مرة أو مرتين، فهل أدار معتمد جمال المباراة بطريقة خاطئة؟».



وأوضح: «الزمالك خسر أمام الأهلي فنيًا ونفسيًا، وما رأيته من الزمالك في أول 30 دقيقة كان يمنح لاعبي الأهلي الفرصة للتسجيل، كما أن تمركز لاعبي الأهلي كان مميزًا للغاية، والتحولات الهجومية عبر الهجمات المرتدة كانت رائعة».



واختتم: «بن شرقي أفضل لاعب انتقل من الزمالك إلى الأهلي».