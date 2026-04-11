أحمد ساري: الاتحاد كان أعلى سكواد.. وتامر مصطفى لم يتحمل الانتقادات

أكد أحمد ساري، لاعب الاتحاد السكندري السابق ومحلل مودرن سبورتس، أن زعيم الثغر كان أعلى اسكواد بكل الأندية بعد تدعيمات يناير.

وقال ساري خلال حواره ببرنامج مودرن سبورتس مع الإعلامي أمير هشام على قناة Modern mti : "الاتحاد كان أعلى سكواد بكل الأندية بعد تدعيمات شهر يناير، وكان من المفترض أن يحدث تغييرا في أداء الفريق أخر 3 مباريات".

وأكمل: "كان يمكن تغيير كل شيء تريده خلال الإيقاف الكبير أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية، ولكن لم يحدث ذلك".

وأتم: "تامر مصطفى رحل بشكل مفاجيء والوقت لم يسعفه، ولم يتحمل انتقادات السوشيال ميديا التي حدث انقلاب وانتقادات بها، كما أن الضغط الجماهيري أقوى من قدرة الإدارة على استمراره".