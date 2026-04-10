قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مهيب عبد الهادي: تعيين أيمن عبد العزيز مدربًا عامًا للاتحاد السكندري

ايمن عبد العزيز
محمد بدران

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قرر تعيين أيمن عبد العزيز مدربًا عامًا للفريق.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أيمن عبد العزيز مدرب عام للاتحاد السكندري رسميًا.. خطوة رائعة في نادٍ جماهيري كبير".

وفي وقت سابق، وافق مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد أحمد سلامة، رئيس النادي، على قبول اعتذار تامر مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، عن الاستمرار في مهام عمله.

وتقدم تامر مصطفى باعتذار عن الاستمرار فى مهام عمله كمدير فني لنادي الاتحاد السكندري؛ عقب مباراة الفريق أمام نادي كهرباء الإسماعيلية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وقال «سلامة» إن المجلس وافق على قبول الاعتذار وتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد بالتراضي في أجواء من الاحترام والتقدير المتبادل، مع توجيه الشكر لـ تامر مصطفى على ما قدمه من جهد وعطاء خلال الفترة الماضية.

وأكد «سلامة»، أن المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار على المدير الفنى الجديد الذي سيقود الفريق، على أن يتم الاعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة (وهو ما كشف عنه الإعلامي مهيب عبد الهادي).

الاتحاد السكندري مهيب عبد الهادي الدوري ايمن عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
عزاء والد محمود حمدان
كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

