مطارنة وأساقفة القليوبية يهنئون المحافظ وقيادات الدولة بعيد الأضحى المبارك

زار أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وبرفقتهم وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيات الثلاثة، مبنى محافظة القليوبية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال الأحبار الأجلاء والوفد المرافق الدكتور مهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار أصحاب النيافة والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء أشرف جاب الله مدير الأمن وقيادات المديرية. وكذلك زاروا مديرية الأوقاف لتهنئة قياداتها، وجامعة بنها حيث قدموا التهنئة لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالعيد.